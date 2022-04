Cybercrime nimmt weiter zu

Die Gefahr von Cyber-Attacken auf Unternehmen befindet sich seit Längerem auf hohem Niveau – und das Risiko ist nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg nochmals angewachsen. Zahlen des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2021 bestätigen die jüngsten Entwicklungen. Demnach gab es im Vorjahr um knapp 29 Prozent mehr Anzeigen von Internetkriminalität (Gesamt: 46.200) als im Jahr 2020. Fast die Hälfte davon, rund 22.400 Fälle, entfällt auf Betrugsdelikte. Parallel dazu ist auch die Zahl an Cybercrime-Delikten stark gestiegen – und zwar von 13.000 auf 15.500 Anzeigen. "Die Gefahr aus dem Web nimmt laufend zu, trotzdem wird das Thema IT-Sicherheit häufig stiefmütterlich behandelt. Es ist definitiv so, dass sowohl KMU als auch die Big Player mehr in Risikominimierung und Prävention investieren sollten. Auch wenn es heutzutage fast unmöglich ist, sich komplett gegen Hacker zu schützen, so muss das Risiko zumindest auf ein absolutes Minimum reduziert werden", so Alexander Mitter, Geschäftsführer der KSV1870 Nimbusec GmbH.