Digitale Beratungstools bringen Zusatzaufträge

Elektronische Verkaufsunterstützung

Bereits im Jahr 2014 hat Service&More die Implementierung der elektronischen Verkaufsassistentin eVA gestartet. Mehr als 50 Händler*innen von Service&More haben sich für diese Anwendung entschieden. eVA lässt Kund*innen direkt am Tablet oder auf einem großen Touchscreen im Schauraum unterschiedliche Wohnwelten und eine große Markenvielfalt erleben und passt sich zukünftig auch dem individuellen Geschmack an. Die Einrichtungsberater*innen sind wesentliche Begleiter*innen in diesem Prozess und setzen letztendlich die Ideen in reale Wohnwelten ihrer Kund*innen um.

Ab sofort können alle Händler*innen sämtliche Profi-Vorteile von eVA auf einen Blick nutzen. Es werden aktuelle Infos oder Änderungen einmal eingepflegt und automatisch in Echtzeit auf allen Kanälen aktualisiert. Damit sind immer alle Beteiligten am letzten Stand. Das Update wird Ende April ausgerollt und die Applikation wird ab diesem Zeitpunkt auch über den App-Store erhältlich sein. "Ein echter Meilenstein und absoluter Mehrwert für unsere Handelspartner ist die Volltextsuche! Sie können hier einen Suchbegriff eingeben, nach dem im Produktbereich, in den Preislisten und auf den Lieferantenseiten gesucht wird. Die Ergebnisse werden übersichtlich und visuell ansprechend dargestellt. Mit wenigen Swipes kann man ganz einfach und rasch tiefer in die gewünschten Unterseiten eintauchen", sagt Andreas Schwaiger, Marketingleiter bei Service&More.

Darüber hinaus wurde mit zwei namhaften Lieferantenpartner*innen das Projekt "Metadaten" gestartet. Dabei werden in großem Umfang Bilder, Videos, Preisinfos, Produktmerkmale und technische Datenblätter im System abgebildet. Die Händler*innen kommen so einfach und rasch zu den gewünschten Produktinformationen, ohne lange in einem Katalog oder in technischen Rastern blättern oder suchen zu müssen.