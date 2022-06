Digitale Werkzeugverwaltung auf dem Vormarsch

Jeder Handwerkbetrieb muss eine Vielzahl an Betriebsmitteln, wie Werkzeug, Maschinen und Fahrzeuge verwalten. Einen Überblick über all diese Ressourcen zu behalten, kann eine Herausforderung sein, die mit viel zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Auf Großbaustellen arbeiten viele Mitarbeiter*innen, aber auch Subunternehmen und Konkurrenzfirmen. Eine händische Inventarverwaltung, kann da viel Zeit kosten und die Fehleranfälligkeit ist hoch. Mit der fortschreitenden Digitalisierung ist inzwischen auch die digitale Werkzeugverwaltung immer mehr auf dem Vormarsch. Der Vorteil von Inventar-Software zur Werkzeugverwaltung: Die Daten zu allen Betriebsmitteln sind zentral gespeichert und von überall her abrufbar. Dadurch gibt es kein unnötiges Suchen, alle wissen sofort, wo sich das gewünschte Werkzeug, der Betonmischer oder der Bagger befindet.