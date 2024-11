Digitaler Sprachassistent für Handwerker

Entwicklung mit ChatGPT

Der Sprachassistent basiert auf der neuesten KI-Technologie von OpenAI. Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 15 Handwerksbetrieben verschiedener Gewerke über mehrere Monate. Ab sofort ist die Funktion in der Benetics-App für iOS und Android verfügbar. Für bestehende Kunden fallen keine Zusatzkosten an.

Hohe Relevanz für die Baubranche

Die österreichische Baubranche steht vor großen Herausforderungen: Laut Wirtschaftskammer Österreich (WKA) spitzt sich die seit 2021 andauernde Rezession in der Bauwirtschaft in 2024 weiter zu. Dies zusätzlich vor dem Hintergrund, dass die Arbeitsproduktivität in den letzten Jahrzehnten im Gegensatz zu anderen Industrien kaum gewachsen ist. Ein Hauptgrund ist die schleppende Digitalisierung. „Die Schlacht um mehr Effizienz durch Digitalisierung wird nicht im Büro entschieden: Digitale Lösungen müssen den Alltag der Macher am Bau spürbar erleichtern – unabhängig von Herkunft und Erfahrungsgrad. Genau das macht unsere App, mit der wir heute und in Zukunft neue Standards für Bauprojekte setzen”, so Metzler. (gw)