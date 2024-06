Digitalisierung und KI im Glashandwerk

Digitale Lösungen für das Glashandwerk

Auf der glasstec 2024 gibt es Gelegenheit, mit verschiedenen Anbietern von digitalen Tools – auch für das Glashandwerk – ins Gespräch zu kommen und Lösungen zu testen. Seit über 15 Jahren entwickelt und vertreibt etwa das Schweizer Software-Unternehmen brf Solutions Lösungen für die Glasbranche. Mit "Safir" bietet es beispielsweise eine ERP-Lösung (Enterprise-Resource-Planning) an, die den Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht wird. Mit solch einem ERP-Softwaresystem kann man das gesamte Unternehmen führen, weil es Automatisierung sowie die Prozesse in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Fertigung, Lieferkette, Services, Beschaffung und mehr unterstützt. Eine umfassende Version bietet beispielsweise auch einen Glaskonfigurator und Montageplanung an.

Ein weiteres Beispiel ist die Software "Veras", die vom deutschen Anbieter bitec in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt und somit passgenau auf die Anforderungen der Glasbranche ausgerichtet wurde. Mit einer Vielfalt an Modulen kann die Lösung maßgerecht an die individuellen betrieblichen Anforderungen angepasst werden. "Veras" unterstützt vom Aufmaß über das Angebot, bis in die Produktion, den Warenausgang sowie die Rechnungsstellung.