ERP-Apps für Handwerker*innen machen früher nur am Büro-PC verfügbare Software-Funktionen mobil, vereinfachen und beschleunigen Prozesse. Das setzt aber auch kurze Reaktionszeiten voraus, denn wer als Interessent*in Angebote per Messenger anfragt, erwartet auch eine schnelle Antwort. Auch die Cloud-Technik muss noch Hürden nehmen – psychologisch wie technisch. Wer seinen Server samt Büro- und Projektdaten bei sich stehen hat, anstatt irgendwo im weltweiten Datennetz, hat ein besseres Gefühl. Das kann aber auch trügen, denn um die Datensicherung, -archivierung und IT-Sicherheit ist es in den Unternehmen nicht immer zum Besten bestellt und in punkto Daten-Backup schneiden SaaS-Dienste häufig besser ab. Wichtige Fragen sollten in jedem Fall zuvor geklärt werden: Wie komme ich an meine Daten bei einem Serverausfall oder Anbieter*innenwechsel? Welchen Schutz gibt es vor Hacker*innen-Angriffen? Was ist, wenn es keinen Netzzugang gibt? Anwender*innen herkömmlicher PC-Software sind noch skeptisch. Vielleicht etabliert sich die neue Technik aber auch ganz von alleine mit der jungen Anwender*innengeneration, die geschäftliche Daten ebenso dem Netz anvertraut, wie sie es mit privaten Daten in sozialen Netzwerken ohnehin schon tut. (dd)