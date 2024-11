Rosenberger Telematics ist seit 15 Jahren im Bauwesen tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Beratung und Unterstützung bietet – vom ersten Konzept bis zur nahtlosen Integration von Telematik-Lösungen in bestehende IT-Systeme. „Unsere Kernkompetenz im Asset-Tracking ermöglicht die effiziente Verwaltung mobiler Objekte, was die Produktivität steigert und Ausfallzeiten minimiert“, so Rosenberger in einem Statement. Das Leistungsangebot reicht von Baustellenmanagement über Containervermietung bis hin zur Verwaltung von Baustelleninventar. Zu den Kunden zählen Branchengrößen wie die Strabag oder die Porr.

Der Telematik Award wird alle zwei Jahre von der Mediengruppe MKK Telematik-Markt.de ausgeschrieben. Mit ihm werden herausragende Entwicklungsleistungen und Lösungen im Bereich der Telematik ausgezeichnet.