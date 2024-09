„Damit ist die Deckenkühlung auch bei der Sanierung von Altbauten oder in denkmalgeschützten Häusern eine gute Option, wo der Boden oft nicht verändert werden darf. Ebenso wichtig ist, dass die Statik stimmt.“

Einfache Funktionsweise – angenehmes Raumklima

Statt kalte Luft durch den Raum zu blasen, zirkuliert bei einer wassergeführten Deckenkühlung kaltes Wasser mit ca. 16 bis 20 Grad Celsius durch die Rohrsysteme, welche die Wärme in der Raumluft absorbieren und dadurch die Decke über ihre gesamte Fläche energiesparend und geräuschlos herunterkühlen. Bei der Installation werden die Rohrregister entweder in die Betondecke eingegossen oder als vorgefertigte Module an der Decke montiert. Weil sich Modul-Kühlflächen relativ einfach auf Decken, Dachschrägen, Massivwänden und Trockenbau-Wänden anbringen lassen, können diese auch nach baulicher Fertigstellung oder im Zuge einer Gebäudesanierung eingebaut werden. Grimm: „Beim bevorzugten Trockenbausystem werden dazu baubiologisch geprüfte Gipsfaserplatten auf eine Unterkonstruktion (Holz oder Metall) geschraubt und geklebt. Auf ihrer Rückseite befinden sich die Kühlrohre, die der Installateur dann an den Kühl- und Heizkreisverteiler anschließt.“ Die verbauten Kühlschlangen für den Wasserdurchlauf könnten laut dem Experten im Winter aber auch genauso gut mit heißem Wasser beschickt werden, sodass ein zusätzliches Heizsystem entsteht. Dieses hätte dieselben Vorteile wie die Flächenkühlung: „Es arbeitet ganz ohne Luftverwirbelung und erzeugt außerdem keine trockene Heizungsluft, unter der viele Menschen in der kalten Jahreszeit leiden.“

Heizung und Kühlung in einem

Um Räume im Sommer angenehm zu kühlen und im Winter behaglich zu wärmen, bieten namhafte Hersteller verschiedene Systemlösungen für Kühl- und Heizdecken an. Der große Vorteil dabei: In Kombination mit einer reversiblen Wärmepumpe muss diese durch die günstigen Zieltemperaturen im Wasservorlauf nur ein geringes Temperaturgefälle überwinden. Architektonisch anspruchsvolle Deckenkühlungen im Wohn- und Gewerbebau lassen sich beispielsweise mit Uponor Thermatop M relativ einfach umsetzen. „Es gibt fünf Standard-Modullängen von 95 bis 255 cm, die so miteinander gekoppelt werden können, dass genügend Raum bleibt für Aussparungen, etwa für Lampen oder Sprinkler“, erklärt Rudolf Donner, Geschäftsführer von Uponor Österreich, das seit kurzem zur Georg Fischer Gruppe mit Hauptsitz in Schaffhausen (Schweiz) gehört. Das bewährte System basiert im Kern auf dem diffusionsdichten MLCP Mehrschichtverbundrohr und besteht aus standardisierten Modulen, die per Klick-Montage schnell und ohne zusätzliches Werkzeug in herkömmliche Deckenunterkonstruktionen eingehängt werden können. Laut Donner wird auch die nachträgliche Beplankung vom Trockenbauer komplett in Eigenregie ausgeführt, womit eine vollständige Gewerketrennung gewährleistet ist.

Mehr Komfort – weniger zahlen

Wie man Energie- und Rohstoffkosten einsparen und gleichzeitig die Effizienz der Raumtemperierung deutlich steigern kann, beweist das Linzer Unternehmen KE KELIT mit seinen innovativen Climatefix-Systemen.