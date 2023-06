In den letzten zwanzig Jahren hat es in der Entwicklung von Flüssigkunststoffen große Fortschritte gegeben. Was sind die heutigen Anforderungen an das Material und was kann es leisten?

Grundsätzlich müssen PMMA-basierte Abdichtung dauerhaft dicht sein. Damit dem so ist, benötigen sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Einflüssen sowie Einflüssen aus Witterung, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung. Darüber hinaus bestehen heute im Angesicht des Klimawandels erhöhte Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Flüssigkunststoffen – und das über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Das fängt bei der Auswahl der Rohstoffe an und zieht sich bis zur Minimierung von Schadstoffemissionen während des Produktionsprozesses. Eine große Herausforderung ist aktuell noch der Umgang mit dem Material nach dem Ende seiner Nutzungsdauer.

Wie groß ist die Forschung- und Entwicklungsabteilung bei Triflex?

Wir haben an unserem Hauptsitz in Minden ein Innovationscenter gebildet, dass sich der Forschungs- und Entwicklungsarbeit ganzheitlich, also Unternehmensgruppen-übergreifend, annimmt. Dort beschäftigt sind derzeit zehn Mitarbeiter*innen in Forschung & Entwicklung, hinzu kommen sechs Mitarbeiter*innen im Prüflabor sowie 16 Mitarbeitende aus dem Produktmanagement, die gemeinsam unsere Arbeit auf diesem Gebiet vorantreiben.

Können Sie verraten, woran aktuell gearbeitet wird?

Unsere Produktoptimierung betreiben wir kontinuierlich. Auch neue Produkte werden entwickelt, so zuletzt beispielsweise Triflex ProTruck: eine TÜV-geprüfte, PMMA-basierte Beschichtungslösung für Nutzfahrzeugladeflächen. Dank spezieller Einstreuung beugt die Antirutsch-Beschichtung einem Verrutschen der Ladung wirksam vor, auf konventionelle Rutschmatten kann verzichtet werden – was Zeit spart und das Risiko für Fehler minimiert. Mit dieser Produktinnovation haben wir uns ein völlig neues Anwendungsgebiet erschlossen. Darüber hinaus sind wir auch stetig bemüht, unsere Maschinentechnik zu optimieren.