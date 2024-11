Betriebsblindheit: Runter mit den Scheuklappen!

Gemeinsam ins Tun kommen

Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Prozesse, die hinterfragt werden können. „Bei uns ist es oft der Auftragsprozess. Viele unserer Kunden sagen ‚Wir wissen eh, was wir tun““, erklärt Kilga. Dann beginnt oft der wirklich spannende Teil der gemeinsamen Arbeit: „Wir schauen gemeinsam genau hin und beginnen, zu hinterfragen – am Ende stehen meist viele wichtige Aha-Momente.“ Größtenteils notieren die Mitarbeitenden in Betrieben ihre Prozesse für sich selbst und ermitteln, was sie getan haben, was sie dafür können müssen und was geändert werden muss, damit der Prozess gut weiterlaufen kann. „Diese individuellen Notizen sind ein riesiger Schatz. Wir fassen diese Ergebnisse zusammen und machen daraus ein Handbuch. Der Vorteil: Dieses Handbuch ist in der Sprache der Mitarbeitenden verfasst und damit ein großartiges Entwicklungstool. Plus: Es führt dazu, dass sie sehen, dass ihre Meinung geschätzt wird“, erklärt Lorenz Kilga. Gemeinsam ins Tun kommen anstatt von oben herab etwas überstülpen, heißt also die Devise. Damit werden nicht nur Prozesse klarer und nachhaltig besser, sondern auch die Unternehmenskultur profitiert davon. „Wenn ich Mitarbeitende mitreden lasse und Verantwortungsbereiche klar definiere und zuteile, entsteht ein Zugehörigkeitsgefühl, das nachhaltiges Wachstum ermöglicht.“