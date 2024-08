Gebäude Installation : Herr Hofer, die aktuellen Marktzahlen sind ernüchternd, der Absatz bei Wärmepumpen und auch in der Biomasse ist massiv zurückgegangen. Wie geht es Hoval in dieser Zeit?

Christian Hofer : Wir erleben Veränderungen in alle Richtungen, die Zeiten sind turbulent und irrsinnig herausfordernd. Seit 2023 gibt es keine Steigerungen mehr, das erste Halbjahr 2023 ist noch gut gelaufen, im zweiten Halbjahr ist der Absatz weggebrochen. In der Biomasse verzeichnen wir starke Rückgänge. Wir werden trotzdem positiv bilanzieren, es gab aber sicher schon Jahre, wo wir mehr gelacht haben. Die Gründe für diese Marktentwicklung sind bekannt, Corona, Energiekrise, der Ukrainekrieg etc., vieles ist aber in Österreich auch hausgemacht.

Sie sprechen die Förderpolitik an?

Es wurden Förderungen visiert, ohne Details bekannt zu geben. Auch wenn ich die Intentionen von Frau Bundesminister Gewessler verstehe und durchaus gute Ansätze erkenne, das war handwerklich nicht geschickt. Ich wäre ein Freund einer ambitionierten CO2 Bepreisung, nicht von Förderungen, die noch meine Kinder zurückzahlen. Förderungen führen zu Vorziehkäufen – in Hinblick auf den Investitionseinsatz der Industrie ist das problematisch, denn ein Werk sollte gleichmäßig ausgelastet sein. Wenn die Langfristigkeit nicht gegeben ist, dann werden Investoren unsicher. Mein Wunsch an die Politik wären langfristige Perspektiven, Berechenbarkeit und eine gewisse Ehrlichkeit, wenn es um Kosten geht.

An der Energiewende wird aber kein Weg vorbeiführen …

Ich glaube auch, dass die propagierte Energiewende notwendig sein wird. Ich bin aber überzeugt, dass nicht nur ein Energieträger Antwort auf alle Fragen geben kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir aus Gas herausgehen, aber nicht in der Zeitschiene, die derzeit im geplant ist. Wir werden Gas noch lange haben. Ich bin ein Befürworter der Technologieoffenheit, auch in Hinblick auf die Demokratie: Da gibt es etwas am Markt, was Du nicht verwenden darfst? – das entspricht nicht meinem demokratiepolitischen Denken. Wir brauchen einen Mix, bei dem natürlich auch die Fernwärme einen Anteil beitragen wird, wir entwickeln in diesem Bereich Lösungen in Hydraulik und Regelungstechnik.