Christian Herbinger verlässt Vaillant Österreich

Christian Herbinger hat mit Ende März die Vaillant Group Austria verlassen und seine Funktion als Geschäftsführer nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch zurückgelegt. In seiner Verantwortung ist es der Gruppe unter anderem gelungen, die Unternehmensergebnisse zu steigern und die Position im österreichischen Heizungsmarkt weiter zu festigen.

Nach Rückfrage der GEBÄUDEINSTALLATION wurde offiziell bestätigt, dass Erich Ifsits (im Bild oben) mit Wirkung zum 1. April interimistisch die Verantwortung für das Geschäft der Vaillant Group in Österreich übernommen hat. Der Manager ist seit 1982 bei Vaillant und seit 2008 als Head of Finance & Controlling für die Vaillant Group Österreich tätig. Er wird seine neue Rolle zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben übernehmen und an Barbara Priesching, Director Region West, berichten.

(ck)