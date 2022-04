Cybersecurity-Förderung für KMU

Cyberangriffe nehmen nicht nur in einem erschreckenden Maße zu, sie werden auch immer vielfältiger und komplexer. In Zeiten des digitalen Wandels gibt es praktisch kein Unternehmen, das nicht mit der Gefahr von Cyberangriffen konfrontiert wird. Dabei finden die häufigsten Angriffe in Form von gestohlenen Zugangsdaten, Pishing sowie Malware, bzw, Ransomware und dem Ausnutzen von bekannten als auch unbekannten Schwachstellen in Systemen statt. Gleichzeitig werden Hackern durch das vermehrte Arbeiten im Home Office und die häufigere Nutzung von Cloud-Diensten immer mehr digitale Einfallstore geboten.