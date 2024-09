ESG: Nachhaltig Ruhe bewahren

Schneeballeffekt

Steckt man jetzt allerdings den Kopf in den Sand, kann das mitunter rasch ungünstige Folgen haben. Wenn beispielsweise ein Großunternehmen bei einer Tischlerei ein Möbel in Auftrag gibt, muss der Betrieb im Zweifelsfall darüber berichten, wie hoch der CO2-Abdruck ist, den dieses Möbel verursacht hat. Die ganze Lieferkette muss nachvollziehbar sein – und dabei ist es komplett egal, wie groß oder klein das Unternehmen ist, das zuliefert. In dem beschriebenen Fall hat das Großunternehmen zwei Möglichkeiten: Entweder es zieht die Tabelle des Umweltministeriums zu Rate, hier werden pauschalierte Werte angegeben, die im Zweifelsfall aber nicht ausreichen. Oder aber das Großunternehmen fordert von der Tischlerei eine Rechnung mit den genauen Angaben zum CO2-Abdruck des produzierten Produkts. „Freilich kann der Tischlerbetrieb auf Aufträge dieser Art verzichten, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Die Frage ist nur, wie lange das gut gehen wird“, so Janach. Auch der so genannte CO2-Grenzausgleichsmechanismus wird ein Thema werden – hier kommt die CBAM-Verordnung zum Tragen. „Wenn ich Waren aus dem EU-Ausland beziehe und dort die CO2-Ziele nicht eingehalten werden, muss ich als Unternehmen eine Ausgleichszahlung leisten – das gilt für alle Unternehmen“, so Jannach. Billigere Beschläge aus einem Nicht-EU-Land zu kaufen, kann mitunter also für den Tischler einen tiefen Griff ins Börserl bedeuten.