Führungswechsel bei Ascendum

Kundenzentrierung

Krejca übernimmt die Nachfolge von Thomas Schmitz, der nach 21 Jahren in der Ascendum Geschäftsführung den Ruhestand antritt. Neben der Erfahrung im Business Development wird der neue Geschäftsführer auch seine Expertise in Digitalisierung und Automatisierung ins Unternehmen einbringen. „Ascendum steht für beständige Partnerschaften. Mein persönliches Ziel ist es, Ascendum weiterhin klar auf die Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten, so die langfristige Zusammenarbeit zu intensivieren und damit die positive Entwicklung der Ascendum Central Europe GmbH fortzusetzen und weiter auszubauen“, erklärt dieser. Laut einer Presseaussendung möchte Stefan Krejca mit klarem Kundenfokus Ascendums Marktposition in allen neun Ländern weiter stärken und so ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum des Unternehmens erreichen.