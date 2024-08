Führungswechsel bei Holz-Her

In seiner neuen Rolle bringt Robert Terzer umfangreiche Erfahrung mit. Vor seiner Ernennung zum Geschäftsführer war er für den Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen als Vertriebs- und Marketingleiter für den europäischen Markt tätig, wo er entscheidend zum Wachstum und zur Stärkung der Marke Holz-Her beitrug. "Seine strategische Denkweise und sein Engagement für Innovationen machen ihn zur idealen Wahl für die Position des Geschäftsführers", heißt es von Seiten des Unternehmens. Gregor Baumbusch, CEO der Weinig-Gruppe, zeigt sich erfreut über die interne Besetzung dieser wichtigen Position: "Wir sind sehr glücklich, mit Robert Terzer einen so kompetenten und erfahrenen Geschäftsführer aus den eigenen Reihen gefunden zu haben. In seiner bisherigen Rolle hat er herausragende Arbeit geleistet und wird mit seiner Expertise und seinem Engagement Holz-Her erfolgreich in die Zukunft führen." (gh)