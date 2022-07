Grohe Österreich mit neuem Geschäftsführer

Mit Wirkung zum 1. August wird Peter Schmid zum neuen Geschäftsführer der Grohe Gesellschaft Österreich ernannt. Er übernimmt damit, zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Grohe Switzerland, die Position von Barbara Kasses, die sich in die Elternkarenz verabschiedet.

Peter Schmid ist bereits seit mehr als 35 Jahren in der Sanitärbranche tätig und hat umfassende Erfahrung über alle drei Vertriebsstufen hinweg. Er arbeitet seit 16 Jahren bei Grohe in verschiedenen Vertriebsfunktionen, davon seit sieben Jahren als Geschäftsführer in der Schweiz.

Barbara Kasses ist seit mehr als neun Jahren für Grohe tätig, davon drei Jahre als Geschäftsführerin. Zuvor hatte die gelernte Betriebswirtin mehrere Jahre die kaufmännische Leitung des Sanitärunternehmens in Österreich inne.