Hesse Lignal: Wechsel in der Vertriebsleitung

Nach einer Unternehmenszugehörigkeit bei Hesse Lignal von fast 50 Jahren blickt Heinz-Jürgen Droldner auf eine beeindruckende Karriere und großen Erfolg im Vertriebsbereich Handel/Handwerk zurückb. Unter seiner Verantwortung wurde dieser Geschäftsbereich konsequent ausgebaut und ist heute eine wichtige Säule in der Vertriebsstruktur von Hesse Lignal. Als Nachfolgerin konnte aus den eigenen Reihen Melanie Königshoven gewonnen werden. Sie ist seit vielen Jahren in verantwortungsvollen Vertriebspositionen aktiv, zuletzt als Area Sales Manager in Europa. Ihre Vertriebskompetenz kann sie jetzt in den neu verantworteten Bereich Central Europe Trade einfließen lassen. Es werden neue Anreize für den Handel geschaffen und die Zusammenarbeit mit den Handels- und Handwerkskund*innenen intensiviert. Das Handelsgeschäft wird unter ihrer Regie in den kommenden Jahren weiter gefestigt sowie international ausgebaut. (gh)