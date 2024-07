Klaus Haberfellner als interimistischer CEO

Maco hat als einer der weltweit führenden Hersteller für Fenster-, Tür- und Großflächenbeschläge und Anbieter zukunftsweisender System- sowie Sicherheitslösungen noch viel vor. Wachstum in vielen Bereichen und Regionen, neue Systeme in bestehenden und neuen Segmenten sowie Weiterentwicklung der Mitarbeitenden an allen Standorten sind der Unternehmensgruppe und dem Führungsteam sehr wichtig und werden konsequent weiter verfolgt.

Gemeinsam mit den fünf C-Level Führungskräften der Maco-Gruppe wird ein neuer interimistischer CEO, Klaus Haberfellner, ab Juli 2024 den geplanten Erfolgskurs und die dazugehörigen Teilprojekte weiter vorantreiben bis ein neuer CEO gefunden ist. Dieses Führungsteam hat sich über die letzten Jahre bewährt und genießt das absolute Vertrauen der Eigentümerfamilie.

Maco hat mit Klaus Haberfellner einen international renommierten Topmanager für die Weiterführung und Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie gefunden. Haberfellner hat sowohl in Konzernstrukturen wie auch in Eigentümer geführten Unternehmen eine Vielzahl von Erfolgen verzeichnet. „Wir als Eigentümerfamilie sind mit dieser Lösung sehr zufrieden und möchten uns an dieser Stelle bei Guido Felix für sein Engagement und die erfolgreiche Umsetzung vieler wichtiger Meilensteine für das Unternehmen bedanken. Wir schauen zufrieden in eine positive Zukunft für die Maco-Gruppe,“ sagen Barbara Stöckl und Susanne Margreiter, Vertreterinnen der Unternehmerfamilie Mayer. (gw)