Tischler Journal: Wie lautet Ihr erstes Fazit im neuen Amt, was konnten Sie bereits bewegen?

Klaus Weissengruber: Ich bin ja schon lange in der Landesinnung Oberösterreich tätig und war auch bereits dreieinhalb Jahre lang stellvertretender Landesinnungsmeister. Der Bereich ist für mich also nicht neu. Die vergangenen zwei Jahre war es unsere Aufgabe, das Niveau der Meisterprüfung auf NQR 6 umzugestalten und das Prüfungsportfolio zu verändern. Die Möglichkeit, den Meistertitel auch als Titel tragen zu können, hat den Stellenwert des Meisters stark erhöht. Seitdem sind die Zahlen der Meisterprüfungen in Oberösterreich wieder enorm gestiegen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Lehrberufe. Besonders stolz sind wir, dass wir gemeinsam mit der WKO die duale Akademie ins Leben gerufen haben. Maturanten, die die Tischlereitechniker-Lehre absolvieren möchten, können das nun in einer verkürzten Lehrzeit tun.

Welche Ziele haben Sie sich noch gesteckt?

Es ist ein uraltes Thema, aber immer noch aktuell: Das Ziel ist, den bürokratischen Mehraufwand in der Wirtschaft zu minimieren. Mit dem Lieferkettengesetz kommt jetzt eine größere Welle auf uns zu. Die Betriebe müssen ihre Nachhaltigkeit unter Beweis stellen. Das ist eine große Herausforderung speziell für kleine und mittlere Unternehmen, verursacht Kosten und braucht viel Zeit. Viele Unternehmer fragen sich derzeit: Wie komme ich zu den relevanten Infos? Wie kann ich den CO2-Ausstoß meines Produkts berechnen? Das wird künftig auch jeden kleinen Handwerksbetreib betreffen. Denn ein Häuslbauer, der einen sogenannten grünen Kredit bekommen will, muss auch belegen, wie viel CO2-Ausstoß seine Möbel in der Produktion verbraucht haben. Vor allem betrifft es aber auch jetzt schon die Klein- und Mittelunternehmen, die für die Industrie im Zulieferbereich arbeiten.