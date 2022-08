Neue Chefs für BWT Deutschland

Monique Bissen wird mit Wirkung 1. November zur Geschäftsführerin für den Bereich Technik bestellt. Die ausgewiesene Wasserexpertin ist bei BWT keine Unbekannte – sie war bereits von 2003 bis 2015 für das Unternehmen als Geschäftsführerin der "BWT water+more GmbH" und als Leiterin der Abteilung Forschung & Entwicklung am Standort Mondsee/Österreich tätig.

Andreas Milich übernimmt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung für Vertrieb und Marketing. Als langjähriger Prokurist und Vertriebsverantwortlicher bei BWT verfügt Andreas Milich über hervorragende Branchenkenntnisse, die er jetzt in die Leitung der BWT Wassertechnik einbringt. Ralf Weber (nicht im Bild) zeichnet weiterhin verantwortlich für die Bereiche Personal und Finanzen.

Lutz Hübner bleibt als langjähriger Weggefährte dem Unternehmen auch in Zukunft erhalten: Er wird Vorsitzender des Beirates der BWT Wassertechnik und bleibt in dieser sowie in seiner Funktion als CMO der BWT Gruppe dem Unternehmen weiterhin eng verbunden.