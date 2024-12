Obmannwechsel in der Bauakademie

Vergangenheit und Zukunft der Akademie

Mit mehr als 100.000 Mitarbeiter*innen in Oberösterreich ist die Bauwirtschaft der mit Abstand größte Arbeitgeber im Bundesland. „Unsere Bauwirtschaft stellt jeden vierten Arbeitsplatz zur Verfügung und ist daher ein äußerst wichtiger Garant für Stabilität und Wohlstand in Oberösterreich. Umso wichtiger war, ist und wird in der Zukunft die Aus- und Weiterbildung unserer Fach- und Führungskräfte sein“, so der neue Obmann Norbert Hartl. In den vergangenen 40 Jahren sei viel passiert. Rund 30.000 Lehrlinge und 70.000 Fach- und Führungskräfte wurden bisher im Bauwissenszentrum in Lachstatt aus- und weitergebildet. „Die Bauakademie BWZ OÖ ist somit ein wichtiger Treiber von Qualität, Innovationen und des digitalen Transfers für unsere Baubetriebe. Die starke Symbiose mit der Landesinnung Bau OÖ hat sich in den letzten Jahrzehnten bewährt, und ich bin stolz auf diese ausgezeichnete Teamarbeit“, ergänzt Harald Kopececk. Für die nächsten Jahre ist Wolfgang Holzhaider, zukünftiger Landesinnungsmeister Bau OÖ, überzeugt: „Die Zukunft bringt für die Bauwirtschaft viele Herausforderungen – von der Digitalisierung über Produktivität bis hin zur Nachhaltigkeit. Für die Bauunternehmen ist die Aus- und Weiterbildung ein zentraler Erfolgsfaktor für die oberösterreichischen Baubetriebe. Auch in Zukunft müssen diese Weiterbildungen gefördert und konsequent weiterentwickelt werden, um den Herausforderungen der Branche gewachsen zu sein“. Auch in Zukunft soll also weiterhin ein innovativer Bogen mit den beiden Obmann-Stellvertretern Wolfgang Holzhaider und Martin Humer und dem Bauakademie-Team vom Wissen zum direkten Nutzen für die Menschen in der Bauwirtschaft gespannt werden, um somit die Weichen für die nächsten Jahrzehnte zu setzen.