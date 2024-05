Ralf Seufert übernimmt Geschäftsführung

Im Februar 2023 hat die Norsk Hydro ASA das Aluminium-Systemhaus Hueck übernommen. Etwa ein Jahr später wurde die Integration in die Bausysteme-Sparte der Hydro abgeschlossen. Seufert wird mit dem erweiterten Team die Aktivitäten im DACH-Markt, als Kernmarkt von Hueck, verstärken. „Wir besinnen uns auf unsere Stärken, nämlich unser umfangreiches Produktportfolio mit der kreislauffähigen Aluminiumlegierung Hydro Circal, die zu mindestens 75 Prozent und bis zu 100 Prozent aus Post-Consumer-Schrott besteht. Das werden wir auch auf der Messe Bau 2025 präsentieren“, so Seufert, der seit über acht Jahren bei der Hydro Building Systems Germany tätig ist. Er besitzt neben einer technischen Ausbildung auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Während seiner beruflichen Laufbahn hatte er leitende Positionen in den Bereichen Produktmanagement, Vertrieb, Marketing sowie Business Development und Business Management inne. Als Vice President ist er für die strategische Weiterentwicklung der Hydro Building Systems des Marktsegments Nord verantwortlich. (gw)