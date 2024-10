Die ungewöhnlich starken Regenfälle führten in Niederösterreich und angrenzenden Bundesländern zu überfluteten Ortschaften und erheblichen Schäden. Auch die Zentrale von Würth Österreich in Böheimkirchen war betroffen. Bereits während der Hochwassersituation sicherte das Unternehmen mit Notstromgeneratoren die Basisstromversorgung und begann mit der Wiederherstellung der IT-Systeme. Parallel betreuten die Verkaufsberater*innen weiterhin die Kundschaft vor Ort. Nach dem Rückgang des Wassers packten Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen bei den Aufräumarbeiten an, wodurch der Betrieb in kürzester Zeit wieder aufgenommen werden konnte. Geschäftsführer Alfred Wurmbrand dankte dem gesamten Team für die Einsatzbereitschaft.