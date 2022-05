Wie man Fachkräfte ans Unternehmen bindet.

Zu wenig Freizeit, keine familienfreundlichen Arbeitszeiten, kein Mitspracherecht. Es gibt viele Gründe, warum Fachkräfte das Unternehmen wechseln wollen. Am besten, man gibt ihnen erst gar keine. Wie gelingt es, das Team zusammenzuhalten? Und das ohne höheren Aufwand und Kosten? Hier finden Sie fünf essenzielle Tipps, Angestellten das Arbeitsklima so angenehm wie möglich zu gestalten, sodass sie am besten bis zur Pension im Unternehmen bleiben.