12 neue Bauwerksabdichter-Profis in Tirol

Der Qualifizierungslehrgang zum Dach- und Bauwerksabdichter wurde an der Bauakademie Tirol abgehalten. "Im besonders verantwortungsvollen Tätigkeitsbereich der Bauwerksabdichtung ist die fachliche Qualifizierung entscheidend", betont Kursleiter und Berufsgruppensprecher Gerhard Michalek. Zum hochkarätigen Vortragendenfeld in der Tiroler Bauakademie zählten die in der Dachbranche bestens bekannten Referenten Peter Amann, Stefan Elmer, Thomas Holzknecht, Wolfgang Hubner, Gerhard Michalek, Johannes Springinsfeld, Hans-Peter Springinsfeld, Florian Thaler, Michael Lobewein sowie Experten von den Industriepartnern.

"Die erfolgreichen Teilnehmer garantieren die Ausführungsqualität in unserem Gewerk und deshalb freut es mich ganz besonders, zwölf neue 'Profis am Werk' in unserer Mitte begrüßen zu dürfen", erklärt Landesinnungsmeister Hans-Peter Springinsfeld, selbst Bauwerksabdichter und Sachverständiger. Materiell unterstützt wurden die Kurse von den Industrieherstellern Bauder, Sika, Soprema und Triflex.

Die erfolgreichen Kursteilnehmer können sich in Verbindung mit einer mindestens dreijährigen fachlichen Tätigkeit und der erfolgreich abgelegten Unternehmerprüfung selbständig machen.

