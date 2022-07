40 Jahre Bauakademie OÖ: Eine Erfolgsgeschichte

Die Bauakademie Oberösterreich war in den letzten Jahren maßgeblich an der Weiterentwicklung der Lehre am Bau beteiligt und setzte mit dem digitalen Kursangebot auch während der Pandemie neue Maßstäbe. Dabei hätte es den Lehrbauhof in der heutigen Form fast nicht gegeben. Franz Baumann, der erste Leiter, und Harald Kopececk, der heutige Leiter, blicken gemeinsam auf 40 Jahre zurück.