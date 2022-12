Umsatzwachstum in allen Produktgruppen

"Der Umsatz erhöht sich in allen Produktsegmenten substanziell. Für Bitumenbahnen erheben wir ein Plus um rund sechs Prozent und für Kunststoffbahnen um knapp neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. EPDM-Bahnen wachsen wertmäßig sogar um nahezu elf Prozent gegenüber Vorjahr", erläutern as Team von Branchenradar.com.

Bei flüssigen Bauwerksabdichtungen entwickeln sich die Herstellererlöse im Vergleich zu 2021 laut Marktstudie wie folgt: bituminöse Spachtelmassen plus neun Prozent, flüssige Kunststoffe plus acht Prozent und Produkte auf Zement-Acryl-Basis plus sechs Prozent.

Alles in allem entwickeln sich Produkte zur Flachdach- und Bauwerksabdichtung jedenfalls besser als Steildachabdichtungen.

(bt)