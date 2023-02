Geht es um die die rasant steigenden Energiekosten und die damit verbundene Notwendigkeit Energie zu sparen sieht man bei Baumit aber auch die damit verbundenen Chancen am Markt. „Thermische Sanierung ist bei uns ja ein Dauer-Thema, aber so schnell wie aktuell hat sich Dämmung noch nie amortisiert“, so Bursik. „Bei den Kosten liegen wir aktuell unter zehn Jahren, bei der CO2-Einsparung bei einem Jahr.“ Deswegen startet man heuer mit der Kampagne „Dämmung rauf bringt’s!“, eine Weiterentwicklung der aktuellen Bemühungen thermische Sanierung in den Köpfen zu verankern.

Um die komplexen Zusammenhänge rund um das Thema „Thermische Sanierung“ für Endverbraucher*innen einfach und verständlich zu machen startete Baumit in Kooperation mit Austrotherm zusätzlich die Kampagne „14malbesser.at“. Denn nur ein Zusammenschluss aus thermischen Sanierungsmaßnahmen und einem Wechsel auf erneuerbare Energiequellen werde es ermöglichen, den Gebäudesektor zukunftsfit zu machen. „Mit der zu Jahresanfang präsentierten Neuauflage des Sanierungsschecks ist ein Schritt in die richtige Richtung getan“, so so Roman Stickler, Marketingleiter Baumit. „Die Erhöhungen zeigen, dass die Regierung den Handlungsbedarf erkannt hat. Entsprechende Informations- und Kommunikationsmaßnahmen müssen jetzt folgen, um entsprechendes Bewusstsein zu schaffen.“