Mit dem Green Market Report werden die Bedeutung und das Potenzial der Bauwerksbegrünung als etablierte Klimawandelanpassungsmaßnahme in Österreichs Städten einmal mehr unterstrichen. Der Marktbericht stellt eine umfangreiche Faktensammlung über den Begrünungsmarkt in Österreich dar mit beeindruckenden Entwicklungen und Zukunftsaussichten.

Der Green Market Report wurde von der Innovationsplattform Grünstattgrau des österreichischen Verbandes für Bauwerksbegrünung in Zusammenarbeit mit der IMG Innovation Management Group GmbH erstellt und durch das Bundesministerium für Klimaschutz und den Klima- und Energiefonds mitfinanziert.

Hier kann man den Green Market Report kostenfrei downloaden.

(bt)