„Wir möchten damit auch in Österreich einen Nerv treffen und auch grenzüberschreitende Kooperationen und Geschäfte fördern,“ sagt Thorsten Rätzke vom Organisationsteam. „Wir freuen uns, dass so viele unserer Stamm-Aussteller diese Chance erkennen und sofort Feuer und Flamme dafür waren, in Salzburg mit an Bord zu sein und gemeinsam die Branchentreff-Geschichte weiterzuschreiben.“ Traditionell werden Neuigkeiten rund um Bad und Heizung nicht nur an den Ständen, sondern auch im großzügigen Catering-Bereich diskutiert. Das Konzept zielt darauf ab, den Fachbesuchern gleich mehrfache Vorteile zu verschaffen: Optimierung von Margen bei der Beschaffung, kurze Wege im After-Sales-Service und der Kontakt zu einem persönlichen Ansprechpartner auf Entscheider-Ebene sind nur einige Beispiele. Der Besuch der Direkt ist für das Fachpublikum nach einer Online-Registrierung kostenlos.