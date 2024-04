Die Rolle der SHK Eigenmarken

Gebäude Installation: Frauenthal bietet über SHT, ÖAG, Kontinentale und Elektromaterial.at seinen Partnern ein breites Portfolio an Eigen-/Hausmarken.

M. Nachtmann: Unsere Mission lautet: Wir machen unsere Kunden noch erfolgreicher. Das Produktprogramm ist dazu ein Schlüsselfaktor. Unsere Kunden können auf ein einzigartiges Voll-Sortiment zurückgreifen, das auf drei Säulen aufbaut: Die größte und wichtigste Säule ist das Marken-Angebot unserer Industrie-Partner. Ergänzend dazu entwickeln wir – gemeinsam mit den gleichen Markenherstellern – Angebote für unsere Exklusivmarke Alva und das Exklusivsortiment Passion. Damit steht dem Handwerker ein maßgeschneidertes Produktportfolio zur Verfügung und Lieferanten können zusätzliche Segmente bedienen.

Worin unterscheiden sich Alva und Passion?

Bei Alva tritt der Hersteller in den Hintergrund, bei Passion wird die Marke des Lieferanten bewusst vor den Vorhang geholt. Alva deckt oft ein Basissortiment ab, Passion punktet vielfach mit innovativen Details. Sowohl Alva als auch Passion bieten den entscheidenden Vorteil für Handwerker – und auch für Lieferanten – dass mit unseren hochqualitativen Exklusiv-Angeboten der Weg aus der Vergleichbarkeit auf allen Ebenen des dreistufigen Vertriebsweges gefunden wird.

Welchen Anteil erzielen diese Eigenmarken gemessen am Gesamt-Jahresumsatz?

Die Anteile sind je nach Produktgruppe sehr unterschiedlich. Alva-Produkte sind aber im Sinne des Voll-Sortimentes in allen Produkt-Kategorien zu finden: von Sanitär über Energie, Installation, Industrie und Tiefbau bis hin zu Elektro. Auch das Passion-Programm wird laufend behutsam weiterentwickelt.

Wie sind die Eigenmarken am Markt positioniert und welche Vorteile bieten Sie?

Alva deckt den Bereich der Haustechnik ab. Es gibt immer ein attraktives Produkt am Lager. Also: Alles aus einem Guss, effiziente Abläufe und Zeitersparnis. Auf Alva ist immer Verlass. In Sachen Preiswürdigkeit profitieren von der Exklusivmarke sowohl Handwerker als auch Konsumenten. In Sachen Qualität lautet unser Versprechen auf fünf Jahre Gewährleistung mit Austausch-Kostenübernahme bei Sanitär, Energie, Installation. Übersichtliche Verkaufsunterlagen machen die Orientierung in der Alva-Welt einfach. Passion ist ein Exklusiv-Sortiment von hochwertigen, innovativen und handverlesenen Markenprodukten. Es gibt den maximalen Schulterschluss zwischen Hersteller, Handel und Handwerk in Beratung, Verkauf, Marketing, Logistik, Kundendienst und digitalem Support. Passion überzeugt mit hoher Verfügbarkeit, kurzen Lieferzeiten und einem fairen Preis. Trotz bekannter Marken ist auch hier durch die Exklusivitätsvereinbarung mit unseren Lieferanten der Weg aus der Vergleichbarkeit sichergestellt: Passion Produkte sind ausschließlich beim Fachhandwerk erhältlich.

Manche sehen Eigenmarken als Trittbrettfahrer der Industrie, die mit hohem Aufwand Märkte aufbereitet. Wie sehen Sie das?

Unsere Exklusiv-Sortimente entstehen in engster Zusammenarbeit mit der etablierten Markenindustrie, die selbst ein hohes Interesse hat, Marktsegmente nicht an Billigst­anbieter zu verlieren. Unser Angebot zeichnet auch nicht der niedrigste Preis aus, sondern im jeweiligen Segment ein preiswürdiges, attraktives Angebot mit der Sicherheit von vertrauten Partnern, die an einer langfristigen, gemeinsam erfolgreichen Zusammenarbeit interessiert sind.