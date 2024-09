Koordinierte Sammlung an sieben Standorten

An der österreichweit koordinierten Sammlung der Dämmplatten-Verschnitte sind beteiligt: Austrotherm mit den Standorten Pinkafeld und Purbach, Austyrol Dämmstoffe GmbH mit Standort in Mödling, Flatz GmbH in Lauterach, Hirsch Porozell GmbH in Glanegg, Steinbacher Dämmstoff GmbH in Erpfendorf sowie Swisspor Österreich in Gleiß.

Bei der Entwicklung der App standen insbesondere die Datensicherheit, Datentransparenz und Usability im Vordergrund. Christoph Pröbstl, Projektleiter seitens der Austrotherm GmbH sagt dazu: "Wir haben eine integrierte, leicht erweiterbare Systemlösung für die unternehmensübergreifende Koordination der Abholung von EPS-Abfällen und damit die Basis für ein organisationsübergreifendes Sammelsystem geschaffen. Wichtig war dabei die Datensicherheit, denn auch wenn in der App lediglich Abholdaten erfasst werden, war es uns – auch aus kartellrechtlichen Gründen – wichtig, dass kein Datenaustausch zwischen den Unternehmen stattfindet. Das System liegt daher infrastrukturell bei der GPH, der Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum. Als Basis für Abfallbilanzen ist die Auswertbarkeit der Einzelunternehmen für Qualitätsprüfungen und Mengengerüste essenziell. Workflowintegration und Usability spielen ebenfalls eine große Rolle, denn die Software muss für jeden Anwender einfach zu bedienen und unabhängig vom jeweiligen ERP-System nutzbar sein."