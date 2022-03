Fortbildung für Verarbeiter*innen

Wienerberger setzt verstärkt auf die Weiterbildung seiner Partner*innen und bietet seit März 2022 ein kostenloses Fortbildungsangebot in Form von Vorträgen, Workshops und Schulungen – sowohl online als auch in Präsenz – an. Aufgebaut auf den drei Ausbildungssäulen Wand, Dach und Fassade soll die neue Wienerberger Akademie Verarbeiter*innen als Ort der Information und des Austauschs dienen.

Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich erklärt: "Mit der Wienerberger Akademie wollen wir den Dialog und die Interaktion mit unseren Partnern aus der Baubranche stärken und ihnen Know-how vermitteln, das sich stark an ihrer täglichen Praxis orientiert. Denn nur ein ständiger Austausch, umfassende Informationen und regelmäßige Schulungen sichern einen optimalen Einsatz unserer Produkte."

Die Themenbereiche der Wienerberger Akademie umfassen theoretisches Fachwissen rund um Produkte, Planung und Ausführung sowie praxisorientiertes Know-how und detaillierte Informationen über gesetzliche Vorgaben und Richtlinien. Vermittelt werden die Inhalte durch erfahrene Expert*innen. In diesem Jahr werden mehr als 40 Fortbildungen angeboten.

Die Teilnahme an den Fortbildungen ist kostenlos. Angebot und Anmeldung unter wienerberger-akademie.at.

(bt)