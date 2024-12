Glaserfamilie in Not

Weitere Hilfe nötig

Gleichzeitig appelliert Claudia Marton an ihre Kolleg*innen: "Bitte helft weiter! Die Mutter und ihre sechs Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren sind weiterhin auf unsere Hilfe angewiesen!" Die größte Sorge gilt dem ältesten Sohn Jason, er hat seit einer Gehirnblutung kurz nach dem Tod des Vaters epileptische Anfälle. Dadurch kann er nicht arbeiten. Eine Operation könnte helfen, könnte ihn aber auch in den Rollstuhl bringen. "Es ist bewundernswert, was Sarah Kienel leistet. Sie hat ihren früheren Job aufgegeben und hat jetzt in der Nähe eine Beschäftigung gefunden, die ihr die Möglichkeit gibt, da zu sein, wenn ihre Kinder sie brauchen", sagt Claudia Marton. Und ergänzt: "Die Familie lebt in einfachen Verhältnissen. Ich verspreche, jeder gespendete Euro fließt ins Haus und hilft direkt! Vielen lieben Dank!"

(bt)