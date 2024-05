Glasermeister Michael Heiss verstorben

Michael Heiss wurde am 15. Juni 1958 in St. Pölten (NÖ) geboren. Die Lehre zum Glaser absolvierte er im elterlichen Betrieb in Loosdorf. Im Jahr 1981 legte er die Meisterprüfung in Kramsach ab. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters übernahm Michael Heiss 1989 die Glaserei in dritter Generation und leitete sie erfolgreich bis Ende 2004. Im Jahr 2005 wechselte er krankheitsbedingt in den Ruhestand.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit pflegte er stets die Freundschaft zu seinen Gewichtheber-Kollegen, wo er mit 17 Jahren österreichischer Jugendmeister war.

Am 27. April 2024 verstarb Michael Heiss plötzlich und unerwartet im 66. Lebensjahr. Die österreichische Glaserfamilie verliert einen geschätzten Kollegen.

