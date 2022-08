Glasermeister Michael Vlasic verstorben

Michael Vlasic schloss seine Gesellenprüfung im Jahr 1984 mit Auszeichnung ab, die Meisterprüfung legte er 1988 in Kramsach ab. 1999 übernahm er den elterlichen Betrieb, die Glaserei Ortner in 1070 Wien.

Zudem war Michael Vlasic immer engagiert in Ausbildungsbelangen, viele Male hatte er den Vorsitz bei Lehrabschlussprüfungen und Meisterprüfungen inne.

Michael Vlasic hinterlässt seine Ehefrau, drei Kinder und zwei Enkelkinder.

Die Wiener Glaserfamilie verliert einen lieben und geschätzten Kollegen und wird Michael Vlasic ein ehrendes Andenken bewahren. Die Gedanken sind bei seiner Familie.

(bt)