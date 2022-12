Sechs Kandidat*innen traten am 13. und 14. Oktober in den Räumlichkeiten von Lisec zur Lehrabschlussprüfung im neuen Beruf Glasverfahrenstechnik an. Ausgebildet wurden sie bei den oberösterreichischen Betrieben Vandaglas Eckelt und Engl Glas.

Der neue Lehrberuf umfasst eine Ausbildung in Metalltechnik, Automatisierungstechnik und Glastechnik. Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Die Lehrlinge besuchen die Tiroler Fachberufsschule für Glastechnik in Kramsach, mit der eine Kooperation für den Bereich Automatisierungstechnik besteht.

"Die Glasindustrie ist heute zum Teil hochgradig automatisiert. Der Lehrberuf Glasverfahrenstechniker – Flachglas-Veredelung spiegelt diese Veränderung in der Glasproduktion wider. Glasverfahrenstechniker*innen sind im Umgang mit Maschinen zur Flachglasverarbeitung vertraut und kennen die einzuhaltenden Normen und Qualitätskriterien", erklärt Stefan Danner, Lehrbeauftragter bei Lisec und verantwortlich für die Lehrabschlussprüfung in den Räumlichkeiten des Unternehmens, das Berufsbild. Die metalltechnische Ausbildung und das Verständnis für Automatisierungstechnik machen die jungen Glasverfahrenstechniker*innen zu idealen Fachkräften, wenn es um die Wartung und Instandhaltung des Maschinenparks geht.