Guter Markt für Wasseraufbereitung

Während der Markt in einigen Sparten der Gebäudetechnik ins Stottern geraten ist, zeigt sich die Wasserenthärtung und -entkalkung als krisenresistent. Rudolf Piepenborn, Verkaufsleiter Judo spricht sogar von einem „dynamischen Wachstum“. Auch Florian Holzinger, Geschäftsführer EWO Wassertechnik, verzeichnet eine positive Entwicklung. Etwas gedämpfter ist die Stimmung bei Syr. „Der Markt für Wasserenthärtungs und-entkalkungs-Anlagen hat sich in den letzten Jahren grundsätzlich positiv entwickelt. Die Anzahl der in Deutschland verkauften Enthärtungsanlagen hat sich im Zeitraum von 2010 bis 2022 um knapp 280 Prozent gesteigert! 2024 war der Markt leider rückläufig“, so Lutz Bünzel, Syr Product­management Water Technology International.

Der Umwelt zu liebe

Gerade in Hinblick auf die Nachhaltigkeit übernehmen die Anlagen eine wichtige Rolle. Laut einer vom Fraunhofer Institut (ISI) begleiteten figawa-Studie zum Einsatz von Enthärtungsanlagen aus dem Jahr 2023 hat die dezentrale Enthärtung des Trinkwassers positive Auswirkungen auf die emittierten Treibhausgase. Zudem kann bei Verwendung einer dezentralen Enthärtungsanlage der Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln um bis zu 30 Prozent reduziert werden. Dadurch wird die Emission ökotoxikologisch relevanter Stoffe in die Gewässer verringert. Auch können mit weichem Wasser Energiekosten bei der Wassererwärmung eingespart werden: Eine Kalkschicht von zwei Millimeter am Wärmetauscher kann den Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent erhöhen.