Häfele gründet Firma in Kambodscha

Ehrgeizige Ziele

„Der kambodschanische Markt ist ein aufstrebender Stern in Südostasien, in dem wir für die nächsten Jahre viele Chancen sehen. Wir sind stolz darauf, frühzeitig in diesen Markt einzusteigen und seine Zukunft gemeinsam zu gestalten“, sagt Stanislas Hug, Geschäftsführer von Häfele Singapur & Kambodscha.

„Wir arbeiten bereits mit einigen Bauherren und Architekten an wichtigen Hotel- und Wohnprojekten, bei denen Häfele das komplette Sortiment an Möbel- und Türbeschlägen, aber auch Hausgeräten und Sanitär anbieten kann. Für die kommenden Jahre haben wir uns ehrgeizige Ziele gesteckt.“