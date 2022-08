Ein engagiertes Team rund um Messeleiterin Petra Leingartner und Projektleiter Sören Wilkens tritt an, um die Leitmesse für das heimische Handwerk wieder auf Schiene zu bringen und man ist überzeugt, "an die Erfolge von vor der Pandemie anknüpfen zu können". Das Tischler Journal sprach mit dem Projektleiter über den Neustart, über das Live-Erleben neuer Technologien und darüber, warum der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen ist.

Sören Wilkens: Wir bieten mit der Handwerk mit einem Auftritt eine starke Fachmesse für alle rund um´s Holz tätigen Gewerke sowie für den Fachhandel in Österreich und in den umliegenden Märkten. Neuheiten und Produkte werden in einem modernen Rahmen präsentiert, Besucher*innen erhalten dadurch einen guten Überblick, Qualität und Angebot werden vergleichbar. Die Veränderungen der Märkte und Technologien stellen auch die Tischler*innen und Holzbauer*innen vor große Herausforderungen – hier wollen wir informieren, Impulse geben und für das Handwerk eine zentrale Plattform darstellen. Zudem wollen wir mit neuen Aussteller*innen und Marken unser Angebot ausbauen.

Was gibt es Neues, was greifen Sie an Bewährtem auf?