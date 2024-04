Die Hansgrohe Group hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz von 1,406 Milliarden Euro abgeschlossen. Trotz eines Rückgangs von 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (währungsbereinigt liegt der Umsatz 6,2 Prozent unter dem Vorjahr) und herausfordernden Marktbedingungen, insbesondere im Bausektor, bewertet das Unternehmen das Jahr als das zweiterfolgreichste in seiner Geschichte. Die Gruppe investierte 81,6 Millionen Euro in zukunftssichere Projekte, darunter ein neues Werk in Serbien und den Hansgrohe InnovationParc in Shanghai. Diese Investitionen stärken die europäische Fertigung und fördern das Wachstum in Asien.

CEO Hans Jürgen Kalmbach hebt in der Aussendung zur Bilanzpressekonferenz die Flexibilität der Mitarbeiter hervor, die durch Anpassung der Arbeitszeiten auf die veränderte Nachfrage reagierten, ohne Kurzarbeit einzuführen. Das Unternehmen Hansgrohe setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit, was durch die Klimaneutralität der deutschen Standorte und die Umstellung auf grünen Strom an allen Produktionsstandorten weltweit unterstrichen wird.

Für 2024 erwartet Hansgrohe keine sofortige Rückkehr zum Wachstum, sondern eine Seitwärtsbewegung der Umsatzkurve, wobei Innovation und Flexibilität weiterhin im Fokus stehen.