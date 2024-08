Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Kolumne beherrschte gerade wieder eine sommerliche Hitzewelle unser Land. Umso mehr rückte das Badezimmer bei vielen Menschen als Ort der Entspannung und der Erholung in den Mittelpunkt. Ein Großteil der Menschen wünscht sich im Bad das Grundbedürfnis nach Gesundheit und körperlicher Fitness erfüllen zu können.

Das Bad wird in den kommenden Jahren immer mehr zum zentralen Punkt für individuelles Gesundheitsmanagement, an dem der Nutzer das körperliche Wohlbefinden durch eigenes Zutun formt. Dabei werden zukünftig verschiedene Elemente des Raumes Beobachterfunktionen übernehmen. Diese speichern und prüfen Körper- sowie Vitaldaten und werden diese für den Nutzer aufbereiten. Das WC wird Urinwerte kontrollieren, die Zahnbürste Informationen aus dem Speichel sammeln und auch die Blutwerte werden sich durch nichtinvasive Methoden leicht bestimmen lassen. Gesundheit wird dann sichtbar und erlebbar. Sie lässt sich dank spielerischer Anwendungen von jedem selbst kontrollieren und verbessern. Noch absolute Zukunftsmusik ist, dass der Bad-Nutzer online mit der nächstgelegenen Apotheken vernetzt ist, sich Rat bei Ärzten im Live-Chat holen kann oder einfach nur die besten Restaurants für ein gesundes, ausgewogenes Essen in der Mittagspause anzeigen lässt. Das Bad der Zukunft wird dabei helfen, die persönliche Gesundheitsvorsorge selbstbestimmt auf professionellem Niveau zu betreiben, um sich lange fit und gesund zu fühlen. Dazu kommt noch, dass auf Grund eines gestiegenen Umweltbewusstseins Energieeinsparung und -effizienz bei der Neugestaltung eines Bades immer wichtigere Aspekte werden. Ein Bad ohne Emissionen nimmt die Last des schlechten Gewissens bei der Nutzung der Ressourcen. Es erlaubt mehrmaliges Duschen am Tag oder das Vollbad im Whirlpool, ohne Belastung der Umwelt.

Viele positive Aspekte für das SHK-Gewerbe, dem die Arbeit/Aufträge auch in der Zukunft sicher nicht ausgehen werden.