Das Event für die Holzbranche

Die europäische Fachmesse für Maschinentechnologie und Fertigungsbedarf in der sekundären Holzbe- und -verarbeitung ist auch aus österreichischer Sicht das wichtigste Event für die Holzbranche in diesem Jahr. Auch wenn aufgrund der Verschiebung vom Frühjahr in den Sommer einige Aussteller*innen auf eine Teilnahme verzichten, ist die Vorfreude auf die einmalige „Summer Edition“ vom 12. bis 15. Juli 2022 im Messezentrum Nürnberg groß – denn eine neuerliche Absage und damit "sechs Jahre ohne Nürnberg" wollte man sich nicht vorstellen. Die Holz-Handwerk findet wie immer parallel zur Fensterbau Frontale statt, die mit demselben Ticket besucht werden kann. Im Jubiläumsjahr erwartet die Besucher*innen neben der Fachausstellung in den üblichen sieben Messehallen und thematischen Sonderflächen ein neues Highlight im Rahmenprogramm: Erstmals findet ein Forum zum Thema Digitalisierung statt. Ebenfalls zum ersten Mal wird es ein Job Board geben, das Fachkräfte und Unternehmen mit offenen Stellen zusammenbringt.