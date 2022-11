Holter Geschäftsleitung erweitert

Seit 2007 leiten Jasmin Holter-Hofer und ihr Cousin Michael Holter die Geschicke des Sanitär- und Heizungsgroßhändlers mit Firmensitz in Wels. Seit damals wurde das Wachstum kontinuierlich gesteigert und der Umsatz verdreifacht. Heute verfügt das Unternehmen über 24 Standorte und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter*innen in Österreich und Bayern. Nun bereitet das Geschäftsführer-Duo eine Managementerweiterung des bislang in 5. Generation eigentümergeführten Familienunternehmens vor: Ab Jänner 2023 nehmen Bernhard Karlsberger und Markus Steinbrecher, die beide als Ressortleiter erfolgreich im Unternehmen tätig sind, ihre neuen Funktionen im Unternehmen wahr.

Bernhard Karlsberger zeichnet künftig für die Ressorts Verkauf und Marketing sowie strategischer Einkauf hauptverantwortlich, Markus Steinbrecher für die Ressorts Logistik, Finanzen und Verwaltung. Nach einer einjährigen Übergangsphase werden sich Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter als operative Geschäftsführer zurückziehen und planen im Januar 2024 in den Aufsichtsrat des Unternehmens zu wechseln.