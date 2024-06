Was sind im Normalfall die wichtigsten Anforderungen des Kunden an seinen Installateur bei der Planung eines neuen Badezimmers: Schön soll es sein, genügend Platz soll es bieten und eine Atmosphäre versprühen, in der man so richtig abschalten kann! Klingt einfach, ist es aber nicht!

Singles etwa sind in der Badezimmerplanung vollkommen frei. Wird ein Badezimmer hingegen von einer Familie genutzt, dann müssen ganz andere Bedingungen erfüllt werden. Da ich mich selbst gerade mit dem Installateur meines langjährigen Vertrauens in so einer Planungsphase befinde, einige Tipps aus meiner Sicht!

Immer wichtiger wird der Faktor Licht. Ausreichend Licht vergrößert das Badezimmer optisch. Es hilft auch, die Körperpflege möglichst genau zu gestalten und wirkt sich auf das Raumflair und Gemüt der Nutzer aus. Am angenehmsten wird dabei Tageslicht empfunden. Wenn möglich, sollten also vor allem im Bad möglichst große Fenster vorhanden sein. Die Beleuchtung im Raum sollte unbedingt von verschiedenen Lichtquellen übernommen werden. Wichtig ist dabei auch die Färbung des Lichts. Rötliches, gelbliches und Neon-Licht führen dazu, dass Make-up und Co. möglicherweise an falschen Stellen und im Übermaß eingesetzt werden.

In keinem anderen Raum kann so viel Luftfeuchtigkeit entstehen wie im Badezimmer. Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass diese schnell wieder abgeleitet werden kann. Idealerweise lässt sich dies mit regelmäßigem Lüften über ein Fenster lösen. Sind im Badezimmer keine Fenster vorhanden, wie in Mietwohnungen leider häufig, ist ein Badlüfter sehr ratsam.

Bedenken Sie auch, dass die Badezimmereinrichtung ebenso langlebig ist wie jene einer Küche. Das bedeutet aber nicht, dass es im Bad deswegen langweilig zugehen muss. Im Gegenteil: Farbe und trendige Stile bringen Sie ganz einfach über ständig wechselnde Accessoires und Dekoration in das Bad! Bei den Badezimmermöbeln hingegen ist man mit schlichten Farben – Weiß, Grautöne und Anthrazit – auf der sicheren Seite. Wenn der Stauraum im Badezimmer eng bemessen wird, kommt man früher oder später in die unangenehme Lage, das sorgfältig ausgewählte Repertoire an Pflegeprodukten verteidigen zu müssen. Sorgen Sie mit genügend Stauraum dafür, dass nichts offen herumstehen muss.

Viel Spaß und Erfolg bei der Planung ihres nächsten Traumbades!