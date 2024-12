Gründe dafür sind Innovationen in der Medizin, gesunde Ernährung und ein trotz aller Krisen steigender Wohlstand in vielen Ländern. Viele werden bis ins hohe Alter arbeiten - nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen - und damit über eine hohe Kaufkraft verfügen. So finden sich in der vom Zukunftsinstitut definierten Alterskerngruppe 55+ überdurchschnittlich viele der drei Lebensstiltypen Free Ager, Golden Mentor und Forever Youngster. Für sie sind Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness (Kernthemen auch für die Installateure), der Einklang von Körper und Seele und Qualität statt Quantität wichtig. Diese Lebensstile sorgen dafür, dass sich die Märkte in Zukunft stärker in diese Richtungen entwickeln werden.

Zum Schluss noch eine interessante Meldung, die uns am Rande auch betrifft, da es sich um ein „Bad-Thema“ handelt. Auf dem Weg zu essbarer Elektronik, die im menschlichen Körper Überwachungsaufgaben übernehmen kann, sind Forscher des „Instituto Italiano di Tecnologia“ einen großen Schritt vorangekommen. Nach einer essbaren Batterie haben sie nun Transistoren aus einem Material entwickelt, das in vielen Zahnpasten verwendet wird: Kupferphthalocyanin. Der blaue Farbstoff wirkt dort als Bleichmittel. Die Substanz lagert sich auf den Zähnen ab und wirkt wie ein optischer Filter, der den Weißgrad der Zähne erhöht. Im Laufe des Tages wird die Substanz, die auch Pigment Blau 15 genannt wird, allmählich durch den Speichel ausgewaschen, gelangt in den Verdauungstrakt und wird schließlich ausgeschieden, ohne Schaden anzurichten.

