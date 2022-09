KommR Horst Petschenig verstorben

Ein großer Mann der österreichischen Glasbranche ist verstorben. Horst Petschenig ist am 31. August 2022 im 83. Lebensjahr plötzlich und unerwartet im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Zeit seines Lebens war Horst Petschenig neben seinem Beruf als erfolgreicher Unternehmer verdienstvoll in zahlreichen Funktionen tätig. Ob als niederösterreichischer Landesinnungsmeister, als Bundesinnungsmeister der österreichischen Glaser, als Meisterprüfer, als Sachverständiger oder als Glasermeister – er hat stets seine Erfahrungen geteilt und seine Kolleginnen und Kollegen daran teilhaben lassen. Als Praktiker und Handwerker der alten Schule mit visionären Ideen und Offenheit für neue Entwicklungen hat er seinen Beruf geliebt und gelebt und auch seinen Sohn auf dem Weg in die internationale Glasbranche begleitet.

Darüber hinaus war ihm die Zusammenarbeit mit der Glasfachschule in Kramsach und deren Unterstützung bei diversen Anschaffungen immer eine Herzensangelegenheit. Viele Kolleginnen und Kollegen haben Horst Petschenig als lösungsorientierten und treuen Wegbegleiter gekannt und geschätzt.

Lieber Horst, du wirst fehlen. Aber du bist unvergessen.

(bt)