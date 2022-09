Schon bisher wurde nachhaltige und ressourcenschonende Produktion von Baumaterialien im Lafrage-Werk Mannersdorf groß geschrieben. Nun man mit der Einweihung einer neuen Rohmühle einen weiteren Meilenstein. Dank optimierter Prozesse und erhöhter Zugabe von Alternativen Rohstoffen sollen künftig jährlich 17.000 Tonnen CO 2 eingespart werden. Die wesentlich effizientere Mahltechnologie der vertikalen Rohmühle braucht zudem zehn Prozent weniger Energie. "Damit gehen wir einen riesigen Schritt in Richtung Standortsicherung, Energieeffizienz und Ressourcenschonung", freut sich Werksleiter Christopher Ehrenberg. "Und wir können der Bauwirtschaft ein grünes Portfolio CO 2 -armer Zemente bei gleichbleibend hoher Produktperformance bieten."