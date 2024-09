Leube expandiert nach Slowenien

Nach Akquisitionen in Deutschland und Tschechien setzt Leube mit der jüngsten Übernahme einen weiteren Schritt in das benachbarte Ausland. Marolt Beton wurde 1995 von Mirko Marolt gegründet und ist Marktführer im slowenischen Transportbeton- und Kiesgeschäft. Das Familienunternehmen mit 66 Mitarbeitern an zehn Standorten ist auf die Herstellung von hochwertigem Fertigbeton sowie der Kies- und Sandgewinnung spezialisiert. 2023 hat das Familienunternehmen einen Umsatz von rund 16 Millionen Euro erzielt.

Heimo Berger, Geschäftsführer und Vorstand der Leube Gruppe: „Wir folgen bei Akquisitionen, auch im benachbarten Ausland, stets unseren Werten und haben mit dem Familienunternehmen Marolt eine perfekte Ergänzung zu unserem Kerngeschäft, um das Langzeitwachstum der Leube Gruppe erfolgreich weiterzuverfolgen.“ Marolt Beton wird innerhalb der Leube Gruppe im Segment Transportbeton, Sand und Kies weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren.

Das Produktsortiment von Leube umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von den eigenen Rohstoffen bis zu fertigen Endprodukten. Die Leube Gruppe beschäftigt aktuell 550 Mitarbeiter.